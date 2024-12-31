Казахстан направил черные ящики самолета AZAL в Бразилию

Черные ящики потерпевшего крушение у Актау самолета AZAL будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)» - сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал министерства транспорта РК.

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