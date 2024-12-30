Новые подробности крушения самолета AZAL: Какие показания дали авиадиспетчер и руководитель полетов аэропорта Грозного?

В российском сегменте соцсетей распространяются новые подробности крушения 25 декабря вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, совершавшего рейс Баку-Грозный.

Азербайджанский самолет вначале был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем получил повреждение средствами ПВО на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление.

Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвал имя диспетчера, который вел лайнер в момент трагедии – это Али Идрисов: «Он вчера вечером был допрошен. Идрисов уверяет, что не знал о работе ПВО в момент посадки самолета, а о плане «Ковер» получил информацию через пять минут после ЧП».

Телеграм-канал отмечает, что вчера весь вечер следователи Следственного комитета России допрашивали в Грозном сотрудников местного филиала Госкорпорации по организации воздушного движения: «Показания (пока в статусе свидетеля) по факту авиаинцидента в небе над Грозным давал диспетчер Али Идрисов, координировавший несостоявшуюся посадку самолёта, выполнявшего рейс Баку-Грозный».

На фото: Али Идрисов

«Интересный факт: Али Идрисов перед тем, как стать диспетчером, был профессиональным футболистом и играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»). Повесив бутсы на гвоздь, в 2016 году он устроился юристом в Межрегиональное объединение строителей. И уже потом, несколько лет назад, 33-летний Али Идрисов стал диспетчером», - отмечает ВЧК-ОГПУ.

По информации телеграм-канала, Идрисов утверждает, что не имел представления об атаке БПЛА и работе ПВО.

Сам инцидент он якобы рассматривал до последнего, как столкновение с птицами, отталкиваясь от сообщения экипажа воздушного судна: «Со слов Али Идрисова, о плане «Ковёр» ему стало известно на 22-й минуте (в районе 08.21), то есть через пять минут после того, как экипаж самолёта сообщил о поражении судна, которое было по ошибке принято за столкновение с птицами».

ВЧК-ОГПУ также стало известно, что вчера вечером, помимо диспетчера Али Идрисова, был допрошен и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джамлайл Баканаев. Для справки: руководитель полетов лично осматривает и дает заключение о готовности аэродрома к приему и выпуску самолетов, указывая состояние взлетно-посадочной полосы, радиотехнических и других средств связи.

По данным ВЧК-ОГПУ, Джемлайл Баканаев уверяет, что все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей: «Каких-либо препятствий для посадки рейса Баку-Грозный он, как руководитель полётов, на тот момент не видел. И не предвидел…»

Напомним, самолёт на подлёте к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь, и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую. Как ВЧК-ОГПУ сообщал ранее, информация о том, что был введен план «Ковёр», была получена руководителем полётов, когда уже было поздно. Это подтвердил и Джемлайл Баканаев.

Источник: ВЧК-ОГПУ