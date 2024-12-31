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Новые подробности в деле самолета AZAL: Как «Панцирь» сбивал пассажирский самолет

Феликс Вишневецкий10:22 - Сегодня
Новые подробности в деле самолета AZAL: Как «Панцирь» сбивал пассажирский самолет

Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ стали известны новые подробности расследования уголовного дела по факту крушения самолёта AZAL, летевшего рейсом из Баку в Грозный.

Сообщается, что уже точно ясно, что две ракеты была выпущена из «Панциря» (зенитный ракетно-пушечный комплекс – прим. ред.) и выпущены непосредственно в борт - одной из причин стала полная неразбериха. Так, например, один расчет «Панциря» видел, что это гражданское судно и стрелять не стал, но из-за РЭБ (радиоэлектронная борьба – прим. ред.) не смог предупредить второй расчет, который и выпустил две ракеты. А кто включил такой РЭБ, что ослепли и оглохли не только гражданские самолеты, но и сами средства ПВО, найти до сих пор не могут.

Отмечается, что следователи СК РФ допросили диспетчера, руководителя полётов - пока оба были отпущены после допросов домой в качестве свидетелей. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ подчеркивает, что сейчас все больше ясно, что средства ПВО стреляли по ошибке в сам самолёт, а не в БПЛА. Однако, военные пытаются «протолкнуть» более удобную для них версию - якобы ракеты из «Панциря» были выпущены по беспилотнику, они не попали в цель и неудачно самоуничтожились рядом с самолетом AZAL.

Подчеркивается, что в Грозном, как оказалось, в момент ЧП находились следующие средства ПВО: это два «Панциря», С-300 (недавно доставлены из Сирии) и ЗРК «Бук» - пуски ракет производил только один расчёт. Огонь по воздушной цели открыл расчёт «Панциря», который был установлен в Висаитовском районе после ударов БПЛА по крыше спецподразделения «Ахмат».

Все три военнослужащих смены (командир, оператор и водитель) были допрошены. По версии командира «Панциря», их ЗРК выпустил две ракеты: в 08 часов 13 минут 30 секунд и в 08 часов 13 минут 40 секунд - взорвались ракеты в 8.13.50 и в 8.14.30. Последний взрыв и поразил самолет. При этом, по словам военнослужащего, приказы совершить оба пуска отдавались из Ростова, командиром по фамилии Борисов.

На вопросы о целях, командир боевой машины пояснил, что работал такой мощный РЭБ, что «глушил» не только гражданскую, но и военную технику. В том числе это отражалось и на работе ЗРК. Самолёт по каким-то причинам не отображался у него «зелёным» цветом на локаторе ЗРК. Он считал, что перед ним неопределенная цель.

Отмечается, что был задан прямой вопрос, понимает ли он, что в зоне поражения был гражданский самолёт, так как воздушное судно летело на нетипичной для дронов высоте и отличалось от БПЛА параметрами. Командир ничего внятного не ответил, пояснив, что на каждый «пуск» был отдан приказ, а самолёт не отобразился у ЗРК, как гражданский борт. Мол, откуда ему было известно, чей это самолёт.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ подчеркивает, что подтверждением версии того, что самолет поразила одна из ракет, выпущенных из Панциря, говорит «новый» тайминг. По уточнённым данным удар по борту произошел ещё раньше, не в 8.16, а в районе 08.14. К такому выводу следователи пришли после того, как внимательно прослушали звуковой файл переговоров диспетчера и экипажа самолёта. Если в стенограмме этот момент был помечен, как «неразборчиво» (скорее всего специально, чтобы не было временной связи взрывов ракет и «удара» по самолету), то на аудио слышно: «в меня попала птица». Спустя две минуты экипаж повторил это более чётко.

По новым данным, наземные службы фиксируют, что самолёт в 08.14 был на удалении 16 километров от аэропорта, но все над тем же Наурским районом.

Отмечается, что, возвращаясь к показаниям командира боевой машины, оказалось, что расчётам ЗРК вообще не доводят расписание полётов гражданских судов. Чтобы выпустить ракеты, командир звонил в Ростов дважды по стационарной связи. При этом визуально расчёт якобы не мог наблюдать цель из-за тумана, такие показания дал командир смены, обслуживающей ЗРК.

А вот командир второго «Панциря», который базируется в аэропорту, воочию наблюдал гражданский самолёт и не стал стрелять по нему. Это стало известно после прослушивания фоновой записи из диспетчерской. Командир ЗРК по радио сообщил диспетчеру о том, что наблюдает борт в пределах видимости.

Следователи задали вопрос командиру расчёта, почему он не связался с командиром другой боевой машины. И тот ответил, что со стационарной связью у них «неполадки», а сотовая связь не работала из-за РЭБ.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в командовании ПВО выдвинули более удобную для них версию: якобы «Панцирь» безуспешно «сработал» по БПЛА, ракеты, не поразив цель, ушли на «безопасную» траекторию вверх и взорвались, а самолёт просто оказался не в том месте и не в то время.

ВЧК-ОГПУ подчеркивает, что именно эту версию, более удобную, глава СКР Александр Бастрыкин выделил, как приоритетную и дал поручение найти части БПЛА, по которому стрелял «Панцирь», но с этим возникли большие проблемы. Личный состав Росгвардии второй день прочёсывают квадрат общей площадью порядка 40 квадратных километров в поисках частей дрона. И найти не может.

Также отмечается, что специалистам до сих пор не удалось установить РЭБ какого подразделения или организации осуществлял такую мощную «глушилку», что не работало ничего и в самолетах, и в средствах ПВО.

«Пока в исполнении РЭБ никто не сознается, а специальная техника на месте (пограничники пригнали специальную машину) не дала никаких зацепок. Сигнал «глушилки» фиксировался ещё сутки после трагедии, а потом исчез» - отмечает ВЧК-ОГПУ.

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