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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

First News Media00:17 - Сегодня
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".


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