Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".



