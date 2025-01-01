Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану по случаю национального праздника этой страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан – Дня независимости.

С удовлетворением вспоминаю Ваш визит в Баку для участия в COP29. Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Судан и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания».