Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО

2 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг» отеле Lakeside, и строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона.

Технический директор ООО Archico Назим Ширинов проинформировал главу государства и первую леди о выполненных и планируемых здесь работах.

Было отмечено, что интерьер отеля украшен образцами лагичского медного искусства - работами самых известных медников Лагича.

В новом отеле будут созданы широкие возможности для организации полноценного и содержательного отдыха гостей. В целом здесь будет 122 номера.

В отеле будут функционировать спортивная зона, зона Kids Care, современный конференц-зал и комната заседаний для проведения деловых мероприятий, лыжная школа для любителей лыжного спорта и центр, оборудованный двумя лыжными симуляторами.

Впервые здесь будет действовать соединительный лифт MegaCord, обеспечивающий удобный доступ лыжников на территорию расположения отеля. Этот лифт соединит отель с общей сетью канатных дорог.

Живописная природа Шахдага и услуги, которые будут оказываться новым отелем, сделают отдых гостей незабываемым. Восхитительный вид на природное озеро перед отелем, различные рестораны и кафе вокруг него добавят отдыху гостей особый колорит.

Отметим, что в интерьере нового отеля предпочтение было отдано национальным орнаментам. Изготовленный из дерева образец карабахского ковра ручной работы станет одним из элементов, украшающих интерьер отеля.

В отеле в распоряжение гостей будет передан ресторан на 250 мест.

Было сообщено, что вторая фаза строительных работ предусматривает создание парка для прогулок в горной местности близ отеля.

В последние годы в результате внимания и заботы главы государства реализуются очень важные проекты, направленные на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры в нашей стране. Благодаря строительству современной туристической инфраструктуры, соответствующей самым высоким мировым стандартам, создаются все условия для комфортного отдыха граждан, а также туристов, приезжающих в нашу страну. В результате открываются новые рабочие места, расширяется потенциал внутреннего туризма, а также увеличивается число иностранных туристов, посещающих Азербайджан. Все это, а также стабильность и спокойствие, царящие в нашей стране, превратили Азербайджан в одно из самых привлекательных мест в мире.

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились со строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона, возводимого на территории туристического комплекса «Шахдаг».

Отметим, что в здании «Лыжного клуба» будут располагаться кафе, залы для брифингов, заседаний и конференций, а также комната для представителей медиа. Здесь будут организовываться курсы катания на лыжах для членов «Лыжного клуба», в том числе для детей и подростков, не только в зимний сезон, но и круглый год.

Склон, созданный в Комплексе лыжного стадиона, полностью соответствует всем требованиям и стандартам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Здесь будут созданы все условия для проведения различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта. В спортивном комплексе будут учтены все нюансы для удобства спортсменов, тренеров и болельщиков. Здесь будет сооружена трибуна на 500 человек.

Отметим, что несколько стран уже подали заявки на проведение учебно-тренировочных сборов своих спортсменов в Комплексе лыжного стадиона, строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг».

Таким образом, созданные здесь условия не только повышают международную роль Азербайджана в мире как спортивной страны, но и демонстрируют, что в нашей стране реализуются важные проекты, строится современная инфраструктура для проведения престижных соревнований по многим видам спорта.

С вводом в эксплуатацию Комплекса лыжного стадиона у молодого поколения возрастет интерес к этому виду спорта, что позволит готовить спортсменов-лыжников, которые будут достойно представлять нашу страну на международных спортивных соревнованиях.