 Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО

First News Media14:20 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО

2 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг» отеле Lakeside, и строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона.

Технический директор ООО Archico Назим Ширинов проинформировал главу государства и первую леди о выполненных и планируемых здесь работах.

Было отмечено, что интерьер отеля украшен образцами лагичского медного искусства - работами самых известных медников Лагича.

В новом отеле будут созданы широкие возможности для организации полноценного и содержательного отдыха гостей. В целом здесь будет 122 номера.

В отеле будут функционировать спортивная зона, зона Kids Care, современный конференц-зал и комната заседаний для проведения деловых мероприятий, лыжная школа для любителей лыжного спорта и центр, оборудованный двумя лыжными симуляторами.

Впервые здесь будет действовать соединительный лифт MegaCord, обеспечивающий удобный доступ лыжников на территорию расположения отеля. Этот лифт соединит отель с общей сетью канатных дорог.

Живописная природа Шахдага и услуги, которые будут оказываться новым отелем, сделают отдых гостей незабываемым. Восхитительный вид на природное озеро перед отелем, различные рестораны и кафе вокруг него добавят отдыху гостей особый колорит.

Отметим, что в интерьере нового отеля предпочтение было отдано национальным орнаментам. Изготовленный из дерева образец карабахского ковра ручной работы станет одним из элементов, украшающих интерьер отеля.

В отеле в распоряжение гостей будет передан ресторан на 250 мест.

Было сообщено, что вторая фаза строительных работ предусматривает создание парка для прогулок в горной местности близ отеля.

В последние годы в результате внимания и заботы главы государства реализуются очень важные проекты, направленные на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры в нашей стране. Благодаря строительству современной туристической инфраструктуры, соответствующей самым высоким мировым стандартам, создаются все условия для комфортного отдыха граждан, а также туристов, приезжающих в нашу страну. В результате открываются новые рабочие места, расширяется потенциал внутреннего туризма, а также увеличивается число иностранных туристов, посещающих Азербайджан. Все это, а также стабильность и спокойствие, царящие в нашей стране, превратили Азербайджан в одно из самых привлекательных мест в мире.

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились со строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона, возводимого на территории туристического комплекса «Шахдаг».

Отметим, что в здании «Лыжного клуба» будут располагаться кафе, залы для брифингов, заседаний и конференций, а также комната для представителей медиа. Здесь будут организовываться курсы катания на лыжах для членов «Лыжного клуба», в том числе для детей и подростков, не только в зимний сезон, но и круглый год.

Склон, созданный в Комплексе лыжного стадиона, полностью соответствует всем требованиям и стандартам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Здесь будут созданы все условия для проведения различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта. В спортивном комплексе будут учтены все нюансы для удобства спортсменов, тренеров и болельщиков. Здесь будет сооружена трибуна на 500 человек.

Отметим, что несколько стран уже подали заявки на проведение учебно-тренировочных сборов своих спортсменов в Комплексе лыжного стадиона, строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг».

Таким образом, созданные здесь условия не только повышают международную роль Азербайджана в мире как спортивной страны, но и демонстрируют, что в нашей стране реализуются важные проекты, строится современная инфраструктура для проведения престижных соревнований по многим видам спорта.

С вводом в эксплуатацию Комплекса лыжного стадиона у молодого поколения возрастет интерес к этому виду спорта, что позволит готовить спортсменов-лыжников, которые будут достойно представлять нашу страну на международных спортивных соревнованиях.

Поделиться:
635

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в ...

Lifestyle

Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Ильхам Шабан о решении Тарифного совета: Рост тарифов - сдерживающий фактор в ...

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана

Президент Ильхам Алиев поздравил своего кубинского коллегу

Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Частным телерадиокомпаниям в Азербайджане будет оказана единовременная финансовая помощь - Распоряжение

Путин извинился за «физико-техническое вмешательство» в самолет AZAL в воздушном пространстве РФ

Михаил Швыдкой выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Азербайджана дал интервью Азербайджанскому телевидению - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Сирия готовит изменения в образовательной системе после смены власти

Сегодня, 17:00

Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Маск возглавил список богатейших людей

Сегодня, 16:40

Не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса

Сегодня, 16:30

МИД Азербайджана выразил соболезнования Черногории

Сегодня, 16:20

Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды армии

Сегодня, 16:10

Ильхам Шабан о решении Тарифного совета: Рост тарифов - сдерживающий фактор в потреблении электроэнергии, газа и воды

Сегодня, 16:00

Трамп проведет митинг перед своей инаугурацией

Сегодня, 15:50

Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года

Сегодня, 15:30

Отдававших указания террористам из «Крокуса» осудят в Турции

Сегодня, 15:20

Полиция Южной Кореи провела обыски в компании Jeju Air после крушения лайнера

Сегодня, 15:00

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны вручат еще 1000 квартир

Сегодня, 14:50

Лейла Алиева поделилась семейными фотографиями из Шахдага

Сегодня, 14:40

СМИ: Башара Асада пытались отравить в Москве

Сегодня, 14:30

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в отеле Lakeside в туристическом комплексе «Шахдаг», и строительством здания «Лыжного клуба» - ФОТО

Сегодня, 14:20

Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Сегодня, 14:10

В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию

Сегодня, 14:00

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

Сегодня, 13:50

В Азербайджане установлены новые тарифы на природный газ

Сегодня, 13:40

Сирийские силовики проводят операцию по поиску военных преступников

Сегодня, 13:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23