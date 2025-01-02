Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Монтенегро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Монтенегро Якову Милатовичу в связи с массовым убийством в городе Цетинье.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения в городе Цетинье.

Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Монтенегро, желаю скорейшего выздоровления раненым», - говорится в послании.