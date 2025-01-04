В поселке Гарачухур автомобиль насмерть сбил пешехода

В поселке Гарачухур Сураханского района Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло 2 января около 21:00.

Водитель автомобиля марки Opel Vectra Тапдыг Ализаде сбил переходившую дорогу 46-летнюю Эльнару Рзаеву.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следственные мероприятия продолжаются.