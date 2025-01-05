Ильхам Алиев поздравил православных христиан Азербайджана с Рождеством

Президент Ильхам Алиев поздравил всю христианскую общину Азербайджана по случаю святого Рождества.

Текст поздравительного послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, желаю всем вам здоровья и счастья.

На протяжении веков в Азербайджане представители христианской религии сосуществуют с представителями других народов и конфессий в атмосфере доброй дружбы, мира и спокойствия. Сохранение этнокультурного разнообразия и богатых традиций толерантности в нашей стране, оказание поддержки развитию межкультурного и межрелигиозного диалога в глобальном масштабе являются основными направлениями нашей политики.

В нашем обществе утвердились принципы демократической, правовой государственности, прогрессивные отношения между государством и религией. В Азербайджане, известном как образцовое пространство мультикультурализма, все, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, обладают равными правами и свободами. Наши соотечественники-христиане также достойно сохраняют свои обычаи и традиции, свободно совершая ритуалы и обряды в соответствии со своими убеждениями, добросовестно выполняют гражданский долг, активно участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни Азербайджана.

В Азербайджане ежегодно торжественно отмечают Рождество – символ обновления, веры в будущее, милосердия и сострадания между людьми. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям радость и счастье, вашим домам - изобилие и достаток.