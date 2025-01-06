Президент Германии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный.

"Господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о крушении самолета «Азербайджан Хава Йоллары» в Казахстане и гибели 38 человек.

Выражаю Вам и народу Азербайджана глубокие соболезнования, солидарность. Мои мысли с теми, кто потерял членов семьи и близких. Желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим, надеюсь на скорейшее завершение расследования причин этой трагедии", - говорится в письме.