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Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО

First News Media21:13 - Сегодня
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.

В публикации говорится: «Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества! В этот светлый праздничный день выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!».


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