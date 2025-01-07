Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического крушения гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в городе Актау.

Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».