В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников ряда организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О повышении заработной платы сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 15 процентов.

В частности, повышаются зарплаты сотрудников Центра Гейдара Алиева, Научного центра «Азербайджанская национальная энциклопедия», Центра Ататюрка, Государственного фонда кино, Мемориального комплекса геноцида в Губе, аппарата Национального аэрокосмического агентства при Министерстве оборонной промышленности, президиума и аппарата Национальной Академии наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения НАНА.

С полным списком госорганизаций можно ознакомиться по ссылке.