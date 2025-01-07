Некоторые военнослужащие не будут проходить обследование военно-врачебной комиссии

В Азербайджане изменился список военнослужащих, направляемых на обследование военно-врачебной комиссии для определения уровня годности к военной службе перед увольнением в запас или отставкой.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил поправку в Положение «О прохождении военной службы».

Согласно поправке, военнослужащие, уволенные в запас по служебной несовместимости (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), могут не проходить обследование военно-врачебной комиссии по их собственному желанию.