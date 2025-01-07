Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате сильного землетрясения, произошедшего в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Китая, желаю выздоровления раненым и скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», - говорится в послании.