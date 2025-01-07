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Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

First News Media12:45 - Сегодня
Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

5 января в возрасте 39 лет не стало известного азербайджанского актера Азера Бахшалиева, зрительскую любовь которому принес образ Аксакала в проекте Bozbash Pictures.

Напомним, что актер длительное время страдал от почечной недостаточности и искал донора для проведения операции по пересадке почки. В эфире программы «Xəzər Axşamı», посвященной памяти А.Бахшалиева, его близкий друг - телеведущий Илькин Гасани рассказал о том, что в Азербайджане был найден донор, который готов был отдать почку актеру безвозмездно, началось оформление документов, но в последний момент пришел отказ.

В Координационном центре по донорству и трансплантации органов в комментарии Qafqazinfo.az заявили о том, что А.Бахшалиев был зарегистрирован в центре из-за почечной недостаточности 20 февраля 2024 года, а 3 октября он обратился за донором, который не является его родственником, после чего начался сбор документов: «16 октября документы из больницы поступили в Координационный центр по донорству и трансплантации органов, а 31 октября документы были отправлены в Комиссию по этике. Азер Бахшалиев добровольно отказался от проведения операции по трансплантации».

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