Премьер-министр Кувейта направил соболезнования Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Государства Кувейт Ахмед Абдулла аль-Ахмед ас-Сабах направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«С глубокой скорбью восприняли известие о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары» в Республике Казахстан.

Ваше превосходительство, разделяя Вашу печаль в связи с этим трагическим инцидентом, выражаем Вам соболезнования. Да упокоит Всевышний Аллах души жертв катастрофы, желаем скорейшего выздоровления раненым».