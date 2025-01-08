Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу народного артиста Азербайджана Агададаша Агаева.

Как сообщает АПА, на процессе в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева, адвокат обвиняемого Асим Аббасов подал в суд заверенное нотариусом заявление о заключении мировой.

Затем потерпевшие дали свободные показания.

Потерпевшая Назакат Пашаева заявила в показаниях, что у нее нет никаких жалоб и требований: «Мировая уже достигнута».

Нуреддин Джалилов, признанный потерпевшим в процессе, также заявил: «Мы сегодня помирились. У меня нет никаких жалоб и предложений».

Далее были допрошены свидетели.

Суд будет продолжен 16 января.

14:56

Стороны достигли примирения в нотариальном порядке.

Об этом сообщает Qafqazinfo.az, отмечая, что охранник частной клиники Нуреддин Джалилов и народный артист Агаддаш Агаев выразили сожаление о произошедшем инциденте.

В соглашении участвовал адвокат А.Агаева Асим Аббасов, документ был передан в суд, где начинается очередное судебное заседание по нашумевшему делу - отметим, что наряду с А.Агаевым, участником инцидента также является Нуреддин Джалилов; оба обвиняются в хулиганстве.

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