Эмир Катара направил соболезнования Президенту Азербайджана

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства Государства Катар и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших в связи с трагедией, произошедшей в результате крушения азербайджанского самолета, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Да упокоит Всемогущий Аллах души погибших! Пусть они обретут рай!»

Свое послание с соболезнованиями Президенту Азербайджана также направил заместитель Эмира Катара Шейх Абдалла бен Хамад Аль Тани.

«Ваше превосходительство.

От имени правительства Государства Катар и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших в связи с трагедией, произошедшей в результате крушения азербайджанского самолета, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Да упокоит Всемогущий Аллах души погибших! Пусть они обретут рай!» - говорится в послании.

Свои соболезнования также выразил премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани.

«От имени правительства Государства Катар и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших в связи с трагическим крушением азербайджанского самолета, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Да упокоит Всемогущий Аллах души погибших! Пусть они обретут рай!» - говорится в послании.