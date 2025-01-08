Президент Египта выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели и ранении большого числа людей в результате трагического крушения самолета «Азербайджан Хава Йоллары» в Казахстане.

Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и дружественному азербайджанскому народу, желаю упокоения душ погибших, терпения их семьям. Надеюсь на скорое выздоровление раненых.

Уважаемый господин Президент, еще раз приношу глубокие соболезнования, желаю Вам и дружественному азербайджанскому народу мира, спокойствия и стабильности", - говорится в письме.