Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»
Американская академия кинематографических искусств и наук отложила объявление номинантов на премию «Оскар» из-за разрушительных пожаров в Калифорнии.
Variety сообщает о том, что первоначально мероприятие планировалось провести 17 января, но теперь оно состоится 19 января; голосование за номинантов также продлено - завершение перенесено на 14 января.
«Мы глубоко сочувствуем всем, кто пострадал от катастрофических пожаров в Южной Калифорнии. Этот кризис затронул многие семьи, в том числе членов нашей индустрии, живущих и работающих в Лос-Анджелесе», - отмечает генеральный директор академии Билл Крамер.
Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта.
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