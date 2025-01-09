Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук отложила объявление номинантов на премию «Оскар» из-за разрушительных пожаров в Калифорнии.

Variety сообщает о том, что первоначально мероприятие планировалось провести 17 января, но теперь оно состоится 19 января; голосование за номинантов также продлено - завершение перенесено на 14 января.

«Мы глубоко сочувствуем всем, кто пострадал от катастрофических пожаров в Южной Калифорнии. Этот кризис затронул многие семьи, в том числе членов нашей индустрии, живущих и работающих в Лос-Анджелесе», - отмечает генеральный директор академии Билл Крамер.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта.

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