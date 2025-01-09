 Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:24 - Сегодня
Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО

В результате продолжающихся разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе особняки звезд Голливуда сгорели дотла.

Пожары прошли через престижный район Пасифик Палисадес во вторник, быстро распространяясь на соседние пригороды, поскольку ураганный ветер унес угли и мусор во все стороны, сообщает Daily Mail, отмечая, что в результате знаменитости потеряли свои миллионные особняки.

Издание сообщает, что в результате пожара сгорел дом двукратного обладателя премии «Оскар» Энтони Хопкинса, от дома которого ни осталось ничего, так же, как и от обеспечивающих приватность территории деревьев, которые оказались сгоревшими до основания.

Звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер лишился особняка, который называл домом мечты, стоимостью 7,5 миллиона долларов (более 12,7 млн манатов) – дом полностью уничтожен, так же, как и автомобиль припаркованный у особняка. Известно, что в сгоревшем доме было 5 спален, семь ванных комнат, кинотеатр и тренажерный зал.

Дом звезды «Американского пирога» Юджина Леви также был разрушен пожаром – сам актер оказался в пробке вместе с тысячами других жителей, следовавших приказам об эвакуации. Позже его сын, Дэн Леви, написал в социальных сетях: «Сердце разбито за мою семью, моих друзей и людей Лос-Анджелеса, пострадавших от катастрофических пожаров».

Лишился дома в результате пожаров американский комик и актёр Билли Кристал, от особняка, в котором он с семьей проживал с 1979 года, остался целым только теннисный корт.

«Мы растили наших детей и внуков здесь. Каждый уголок нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно забыть. Мы, конечно, опечалены, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», - говорится в официальном заявлении Билли Кристала.

Сгорел и дом знаменитой звездной пары Адама Броди («Никто этого не хочет») и Лейтон Мистер («Сплетница») – отмечается, что недвижимость стоимостью 7 миллионов долларов (11,9 млн манатов) стала одним из 1000 объектов, уничтоженных в результате лесных пожаров.

Звезда «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис эвакуировалась и не знает, сгорел ли ее дом, о чем пишет на своей странице в социальной сети Instagram, отмечая, что ее семья в безопасности, а многие друзья теряют дома.

Читайте по теме:

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом Пэрис Хилтон – ВИДЕО

Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров

«Худшее еще впереди». В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, два человека погибли - ФОТО

Огонь в Лос-Анджелесе перекинулся и на пригороды, где проживает много армян

Поделиться:
1909

Актуально

Повестка Президента

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при ...

Xроника

Председатель Совета Европейского Союза

Политика

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Мнение

Азербайджанская модель социально-экономического развития – пример стабильности ...

Lifestyle

Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО

Взрыв из прошлого: Первое совместное выступление Муслима Магомаева с Тамарой Синявской на Новогоднем голубом огоньке – ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО

АМУ: Врачи восстановили работу сердца актера Азера Бахшалиева - ОБНОВЛЕНО

Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Последние новости

Минобороны: В учебном центре «Горан» уничтожаются непригодные боеприпасы

Сегодня, 19:15

Община Западного Азербайджана призвала премьер-министра Армении к диалогу

Сегодня, 19:00

В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Сегодня, 18:45

Председатель Совета Европейского Союза

Сегодня, 18:30

Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:00

Во Франции в 2024 году обанкротились 66 тысяч компаний

Сегодня, 17:43

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Сегодня, 17:40

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:13

Латвия будет запрашивать у граждан стран СНГ информацию о цели визита

Сегодня, 17:07

В Баку угнана Toyota

Сегодня, 17:04

Джозеф Аун стал президентом Ливана

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Сегодня, 16:35

Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

Сегодня, 16:33

В КСИР заявили о крупном стратегическом поражении Ирана в Сирии

Сегодня, 16:27

Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Сегодня, 16:22

ДТП стало причиной затора на одной из оживленных дорог Баку – ФОТО

Сегодня, 16:16

После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства

Сегодня, 16:14

Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Сегодня, 16:05

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при формировании нового миропорядка?

Сегодня, 16:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23