Особняки Энтони Хопкинса и других голливудских звезд сгорели дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе – ФОТО

В результате продолжающихся разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе особняки звезд Голливуда сгорели дотла.

Пожары прошли через престижный район Пасифик Палисадес во вторник, быстро распространяясь на соседние пригороды, поскольку ураганный ветер унес угли и мусор во все стороны, сообщает Daily Mail, отмечая, что в результате знаменитости потеряли свои миллионные особняки.

Издание сообщает, что в результате пожара сгорел дом двукратного обладателя премии «Оскар» Энтони Хопкинса, от дома которого ни осталось ничего, так же, как и от обеспечивающих приватность территории деревьев, которые оказались сгоревшими до основания.

Звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер лишился особняка, который называл домом мечты, стоимостью 7,5 миллиона долларов (более 12,7 млн манатов) – дом полностью уничтожен, так же, как и автомобиль припаркованный у особняка. Известно, что в сгоревшем доме было 5 спален, семь ванных комнат, кинотеатр и тренажерный зал.

Дом звезды «Американского пирога» Юджина Леви также был разрушен пожаром – сам актер оказался в пробке вместе с тысячами других жителей, следовавших приказам об эвакуации. Позже его сын, Дэн Леви, написал в социальных сетях: «Сердце разбито за мою семью, моих друзей и людей Лос-Анджелеса, пострадавших от катастрофических пожаров».

Лишился дома в результате пожаров американский комик и актёр Билли Кристал, от особняка, в котором он с семьей проживал с 1979 года, остался целым только теннисный корт.

«Мы растили наших детей и внуков здесь. Каждый уголок нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно забыть. Мы, конечно, опечалены, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», - говорится в официальном заявлении Билли Кристала.

Сгорел и дом знаменитой звездной пары Адама Броди («Никто этого не хочет») и Лейтон Мистер («Сплетница») – отмечается, что недвижимость стоимостью 7 миллионов долларов (11,9 млн манатов) стала одним из 1000 объектов, уничтоженных в результате лесных пожаров.

Звезда «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис эвакуировалась и не знает, сгорел ли ее дом, о чем пишет на своей странице в социальной сети Instagram, отмечая, что ее семья в безопасности, а многие друзья теряют дома.

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