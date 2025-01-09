Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом Пэрис Хилтон – ВИДЕО

В Малибу на западе округа Лос-Анджелес в результате лесного пожара полностью сгорел дом всемирно известной американской телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон.

Об этом П.Хилтон сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram, где отметила следующее: «Словами невозможно выразить мою боль. Сидя с семьёй и смотря новости, я увидела в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорел дотла. Это то, через что никто никогда не должен проходить. Этот дом был местом, где мы создавали столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс (сын П.Хилтон – прим.ред.) сделал свои первые шаги, и здесь мы мечтали строить всю нашу жизнь с Лондон (дочь П.Хилтон – прим.ред.).

Пэрис Хилтон отмечает, что, хотя потеря невероятно тяжела, она старается быть благодарной за то, что ее семья и питомцы в безопасности: «Моё сердце и молитвы обращены ко всем семьям, пострадавшим от этих пожаров. К тем, кто потерял свои дома, воспоминания и любимых животных. Моё сердце болит за тех, кто всё ещё находится в опасности или переживает большие потери. Масштаб разрушений невообразим. Знать, что сегодня так много людей просыпаются без места, которое они называли домом, поистине разбивает сердце».

П.Хилтон рассказывает, что ее команда связалась с некоммерческими организациями, чтобы понять, как они смогут наилучшим образом поддержать сообщества, пострадавшие от этих пожаров: «Мы полны решимости оказать помощь как можно быстрее и внести значимые изменения для тех, кто нуждается в этом больше всего».

В своей публикации Пэрис Хилтон также выразила благодарность пожарным и спасателям за их работу и призвала всех быть осторожными и строго следовать указаниям по эвакуации.

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