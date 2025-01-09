Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«Глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии», - говорится в послании.