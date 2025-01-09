История выжившего пассажира: «Я поменялся местами с запаниковавшей девушкой…» - ВИДЕО

Выживший при крушении пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, Мухаммад Папахов рассказал в интервью Baku TV о том, что происходило на борту.

М.Папахов рассказывает, что он сравнительно недавно вернулся из армии, а в РФ направлялся к отцу и семье, которая там живет: «Все проходило хорошо, но затем я услышал какой-то звук, вызвавший панику у пассажиров. Нам сказали, что будет совершена аварийная посадка, стюардесса говорила о том, чтобы все сидели на местах с пристегнутыми ремнями и сохраняли спокойствие.

Выживший пассажир подчеркивает, что было страшно и беспокойно: «В момент крушения я получил травмы, мне помог выбраться из самолета мужчина. Спасибо пилотам за то, что они, как могли, приземлились – если бы самолет приземлился иначе, то скорее всего никто бы не выжил. Было много раненых, а другая часть самолета находилась в 200 метрах от нас, она горела…»

М.Папахов отмечает, что поменял свое место в салоне самолета с запаниковавшей пассажиркой: «Мы поменялись местами, знаю, что и она выжила – в данный момент она в больнице».

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