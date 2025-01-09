Илькин Гасани: «Азер сделал свой последний вдох у меня на глазах…» - ФОТО

5 января в возрасте 39 лет не стало известного азербайджанского актера Азера Бахшалиева, зрительскую любовь которому принес образ Аксакала в проекте Bozbash Pictures.

Близкий друг А.Бахшалиева телеведущий и актер Илькин Гасани рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, что пережил огромную утрату: «Азер покинул этот мир после продолжительной борьбы с почечной недостаточностью. Его уход заставил меня глубоко задуматься и по-новому осмыслить жизнь. Три дня, пока он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а местные СМИ, словно забыв о такте, уже успели «похоронить и оживить» его, мы, скрывая слёзы, ждали чуда в холодных стенах больницы, куда стекалось множество людей. Знакомые лица, друзья и даже незнакомцы. У всех на лицах читалась какая-то странная печаль. В воздухе витали молитвы и мольбы, но, увы, ничего не смогло помочь».

Рассказал И.Гасани и о утре 5 января – дне, когда ушел из жизни Азер Бахшалиев: «После того, как Азера выписали домой, он сделал свой последний вдох у меня на глазах. В тот момент я впервые в жизни ощутил, как огромный мир вокруг вдруг остановился. Впервые я увидел, как мои друзья не сдерживают рыданий. Я стал свидетелем того, насколько Азера любили, как искренне и безвозмездно выражали ему свою любовь и память. От тех, кто спешил стать донором почки, до людей, пришедших в 9 утра возложить цветы к его могиле... Я видел Азера в последний раз. Человека, с которым мы делили и радости, и горести, теперь окружала тишина. Я заметил скрытые раны на его теле, но эти раны были не только физическими. Они символизировали ту боль, которую он скрывал от всех последние годы».

Телеведущий отмечает, что на поминки Азера Бахшалиева пришло около 900 человек: «Были люди, которых я никак не ожидал там увидеть, но не оказалось некоторых, кого я ждал. Возможно, у них были дела поважнее. Это тоже урок. За эти несколько дней я словно повзрослел на несколько лет. Прочитал неписаные законы книги жизни. Иногда приходится принимать уроки, которые дают боль и печаль. Я понимаю, что жизнь продолжается. Время лечит любые раны, но есть моменты и люди, которых невозможно забыть».

В своей публикации И.Гасани обратился к покойному другу: «Азик, если ты в раю, я знаю, ты уже нашёл там новых друзей за пару дней и развлекаешь их своими шутками, подбадривая их словами: «Не скучайте». А мы... Мы скучаем, любим и не забываем».

Читайте по теме:

Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

За несколько дней до смерти Азер Бахшалиев перенес инсульт - ВИДЕО