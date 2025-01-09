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«Худшее еще впереди». В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, два человека погибли - ФОТО

First News Media08:50 - Сегодня
«Худшее еще впереди». В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, два человека погибли - ФОТО

В Лос-Анджелесе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров, охвативших несколько районов на западе города. По последним данным, погибли два человека.

Десятки тысяч жителей эвакуированы, в тушении огня участвуют почти полторы тысячи пожарных, но из-за штормовых ветров сдержать огонь пока не удается.

На окраинах агломерации Лос-Анджелеса сейчас горят три лесных пожара.

Глава пожарного департамента округа Лос-Анджелес сказал на пресс-конференции в среду, что в результате одного из этих пожаров, рядом с городом Пасадена, погибли два человека.

По словам главы департамента Энтони Марроуна, многие получили ожоги, в том числе серьезные.

Пожар под Пасаденой уже охватил площадь более чем в 900 гектаров, и сдержать его, по словам Марроуна, не удается, хотя с огнем сражаются 700 пожарных.

Власти предупреждают, что ситуация усугубляется из-за штормовых ветров и сухой погоды, и пока нет никакой возможности сдержать огонь.

Порывы «ветров Санта-Ана» — это регулярное местное явление природы —достигают 80-100 км/ч, а местами, на возвышенных участках, доходят до 160 км/ч.

Энтони Марроун сообщил, что пожар под Пасаденой уничтожил уже более 100 строений, и что огонь угрожает всем жителям Лос-Анджелеса и окрестностей.

«Сильные ветры и низкая влажность поставили под угрозу всех жителей округа Лос-Анджелес», — сказал глава пожарного департамента.

В округе Лос-Анджелес живут 9,66 млн человек.

Шериф округа Роберт Луна сказал журналистам, что сейчас приказ эвакуироваться получили 32,5 тыс. жителей Пасадены и окрестностей, и еще 38,6 тыс. предупреждены о возможной эвакуации.

В районе третьего пожара, Пасифик-Палисейдс, по словам Луны, приказ об эвакуации получили 37 тысяч человек.

Глава пожарного департамента города Лос-Анджелес Кристин Краули рассказала, что ожоги и травмы получили уже несколько пожарных и местных жителей.

По словам Краули, другой пожар, в районе Сильмар, в 20 км от пожара под Пасаденой, меньше чем за сутки с момента возгорания распространился на площади примерно в два квадратных километра. Из этого района эвакуированы более трех тысяч человек.

CBS News, сообщает, что на подкрепление пожарным, работающим в южной Калифорнии, отправлены пожарные бригады из северной Калифорнии и Аризоны.

Корреспондент CBS News Даня Бакус находится в районе Пасифик-Палисейдс, одном из наиболее пострадавших районов, и рассказал Би-би-си, что это худшие пожары в регионе за 19 лет.

По словам Бакуса, сильные порывы ветра мешают спасателям, которые не могут использовать вертолеты для тушения огня.

По данным сайта PowerOutage.us, около 200 тыс. потребителей в округе Лос-Анджелес и почти 26 тыс. в соседнем округе Вентура остаются без электричества, хотя энергетики заявляют, что работают круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение как можно скорее.


Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие дома уже уничтожены огнем.

Президент США Джо Байден, который оказался в Калифорнии по другим делам, заглянул в пожарное депо в Санта-Монике, рядом с одним из очагов пожаров.

После того как местные чиновники обрисовали ему ситуацию, Байден заверил, что федеральное правительство делает все, что может, чтобы помочь остановить огонь.

Глава пожарного департамента округа Энтони Марроун сообщил Байдену, в частности, что на помощь калифорнийским пожарным уже едут коллеги из штатов Аризона, Орегон и Вашингтон.

Под конец Байден объявил, что он стал прадедушкой. Правнучку Байдену родила 31-летняя дочь Хантера Байдена, Наоми.

Избранный президент Дональд Трамп в Калифорнию не полетел, а прокомментировал пожары в своей соцсети Truth Social, обвинив лично губернатора-демократа Гэвина Ньюсома в том, что на юге штата не хватает воды.

Трамп обвиняет Ньюсома в том, что он тормозит проект переброски воды с богатого ею севера Калифорнии на засушливый юг.

Источник: BBC

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