«Худшее еще впереди». В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, два человека погибли - ФОТО

В Лос-Анджелесе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров, охвативших несколько районов на западе города. По последним данным, погибли два человека.

Десятки тысяч жителей эвакуированы, в тушении огня участвуют почти полторы тысячи пожарных, но из-за штормовых ветров сдержать огонь пока не удается.

На окраинах агломерации Лос-Анджелеса сейчас горят три лесных пожара.

Глава пожарного департамента округа Лос-Анджелес сказал на пресс-конференции в среду, что в результате одного из этих пожаров, рядом с городом Пасадена, погибли два человека.

По словам главы департамента Энтони Марроуна, многие получили ожоги, в том числе серьезные.

Пожар под Пасаденой уже охватил площадь более чем в 900 гектаров, и сдержать его, по словам Марроуна, не удается, хотя с огнем сражаются 700 пожарных.

Власти предупреждают, что ситуация усугубляется из-за штормовых ветров и сухой погоды, и пока нет никакой возможности сдержать огонь.

Порывы «ветров Санта-Ана» — это регулярное местное явление природы —достигают 80-100 км/ч, а местами, на возвышенных участках, доходят до 160 км/ч.

Энтони Марроун сообщил, что пожар под Пасаденой уничтожил уже более 100 строений, и что огонь угрожает всем жителям Лос-Анджелеса и окрестностей.

«Сильные ветры и низкая влажность поставили под угрозу всех жителей округа Лос-Анджелес», — сказал глава пожарного департамента.

В округе Лос-Анджелес живут 9,66 млн человек.

Шериф округа Роберт Луна сказал журналистам, что сейчас приказ эвакуироваться получили 32,5 тыс. жителей Пасадены и окрестностей, и еще 38,6 тыс. предупреждены о возможной эвакуации.

В районе третьего пожара, Пасифик-Палисейдс, по словам Луны, приказ об эвакуации получили 37 тысяч человек.

Глава пожарного департамента города Лос-Анджелес Кристин Краули рассказала, что ожоги и травмы получили уже несколько пожарных и местных жителей.

По словам Краули, другой пожар, в районе Сильмар, в 20 км от пожара под Пасаденой, меньше чем за сутки с момента возгорания распространился на площади примерно в два квадратных километра. Из этого района эвакуированы более трех тысяч человек.

CBS News, сообщает, что на подкрепление пожарным, работающим в южной Калифорнии, отправлены пожарные бригады из северной Калифорнии и Аризоны.

Корреспондент CBS News Даня Бакус находится в районе Пасифик-Палисейдс, одном из наиболее пострадавших районов, и рассказал Би-би-си, что это худшие пожары в регионе за 19 лет.

По словам Бакуса, сильные порывы ветра мешают спасателям, которые не могут использовать вертолеты для тушения огня.