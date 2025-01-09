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Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров

First News Media09:35 - Сегодня
Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Джо Байден принял решение отменить поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Он также ввел режим бедствия в штате.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицией, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и после введения режима бедствия в Калифорнии президент Байден принял решение отменить предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на управлении мерами реагирования на федеральном уровне», - говорится в документе.

Байден 8 января объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии. Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, это решение открывает доступ к федеральным средствам для пострадавших в округе Лос-Анджелес. Как указывается в документе, такая помощь может в том числе включать гранты на временное жилье и ремонт жилья, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также другие программы, которые помогут физическим лицам и владельцам бизнеса преодолеть последствия стихийного бедствия. Кроме того, федеральная помощь будет доступна местным властям, а также некоторым частным некоммерческим организациям для проведения аварийно-спасательных работ в округе Лос-Анджелес. Средства также выделяются на мероприятия по снижению уровня опасности на территории штата.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей электроэнергии в округе.

Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. В результате, как отмечает телекомпания CNN, количество пожаров увеличилось до шести. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден 9-12 января посетит Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с Папой Римским.

Источник: ТАСС

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