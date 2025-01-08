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Огонь в Лос-Анджелесе перекинулся и на пригороды, где проживает много армян

First News Media14:47 - Сегодня
Огонь в Лос-Анджелесе перекинулся и на пригороды, где проживает много армян

Лесные пожары в Калифорнии затронули и пригороды Лос-Анджелеса, где проживает много армян.

Об этом Sputnik-Армения сообщила проживающая в городе армянская журналистка Лилит Асланян.

По ее словам, метеорологи еще накануне предупреждали о сильном ветре с утра 8 января. И сегодня их прогноз подтвердился.

«Уже эвакуированы десятки тысяч людей. Больше всего эвакуировано из пригородного района Pacific Palisades. Там сгорело порядка 1200 акров земли, из 10 тыс. домов эвакуировали порядка 30 тыс. человек», - сказала Асланян.

Еще два района, где проживает много армян, это Passadena и особенно Altadena – недалеко от известного пригорода Глендейл.

В Altadena, по ее словам, огонь охватил порядка 200 акров, там тоже эвакуировали людей.

«Еще один пригород, где в последние годы заселяются армяне, – это Sylmor. Там сгорело около 50 акров», - отметила Асланян.

Ветер повредил линии электропередачи в ряде других районов, в том числе и в Глендейле.

Ожидается, что сильный ветер не прекратится до завтрашнего дня.

Отметим, что в связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе введен режим ЧП. Около 15 тыс. строений оказались под угрозой уничтожения. Президент США предложил Калифорнии помощь федеральных властей.

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