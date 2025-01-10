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Король бельгийцев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

First News Media14:39 - Сегодня
Король бельгийцев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Король бельгийцев Филипп выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

Вместе с Королевой Матильдой выражаем глубокие соболезнования Вам и народу Азербайджана в связи с трагической гибелью людей в результате авиакатастрофы близ города Актау.

В эти моменты тяжелой утраты желаем сил и терпения близким погибших, разделяем с ними их глубочайшую скорбь».

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