Король бельгийцев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL
Король бельгийцев Филипп выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
В послании говорится:
«Ваше превосходительство.
Вместе с Королевой Матильдой выражаем глубокие соболезнования Вам и народу Азербайджана в связи с трагической гибелью людей в результате авиакатастрофы близ города Актау.
В эти моменты тяжелой утраты желаем сил и терпения близким погибших, разделяем с ними их глубочайшую скорбь».
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