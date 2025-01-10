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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане - ФОТО

First News Media15:31 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане - ФОТО

10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил официальный визит Президента Литвы в нашу страну в 2022 году и свой официальный визит в Литву в 2023 году, телефонный разговор с Гитанасом Науседой в конце минувшего года, а также контакты с главами государства Литвы в предыдущие периоды, отметил, что все это сыграло важную роль в развитии двусторонних отношений.

Пожелав послу успехов в деятельности в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в период его работы двусторонние связи расширятся, будут определены новые возможности для укрепления сотрудничества.

Выразив признательность за теплые слова, Кестутис Вашкелявичюс передал главе государства сердечные приветствия и добрые пожелания Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы.

Глава государства поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Президенту Гитанасу Науседе.

Посол сообщил, что в ходе беседы с ним Президент Литвы подчеркнул важную роль, которую играет Азербайджан, выразил стремление укреплять связи с нашей страной, а также передал соболезнования в связи с крушением самолета. Кестутис Вашкелявичюс сказал, что Азербайджан по праву может гордиться своими сыновьями, которые спасли жизнь многих людей во время авиакатастрофы.

Отметив, что на протяжении истории своих отношений наши страны и народы поддерживали независимость и свободу друг друга, посол сказал, что это имеет символическое значение. Он подчеркнул, что после обретения Азербайджаном и Литвой независимости в конце ХХ века в двусторонних отношениях было достигнуто большое развитие. Посол отметил, что Литва всегда готова оказать поддержку расширению связей Азербайджана с Европейским Союзом.

Он сказал, что его страна высоко оценивает гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине, подчеркнул, что Литва поддерживает прочный мир и развитие на Южном Кавказе.

Сообщив, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, Кестутис Вашкелявичюс заверил, что в период своей деятельности в качестве посла будет работать в духе дружбы и солидарности, демонстрируемом в истории наших связей.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, сельского хозяйства и возобновляемой энергии.

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