Начато расследование по факту комы девушки после операции на носу

Начато расследование по факту комы 30-летней Нэзрин Мансуровой, которая перенесла операцию на носу.

Как сообщает "Report", данный инцидент расследуется прокуратурой Насиминского района.

В больнице, где лечат Нэзрин Мансурову, сообщили "Report", что на данный момент состояние пациентки не изменилось:

"Пациентка Нэзрин Мансурова поступила в реанимационное отделение госпиталя Liv Bona Dea 5 января в критическом состоянии. В настоящее время её состояние остаётся тяжёлым. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, продолжаются интенсивное лечение и наблюдение".

Как сообщалось ранее, 30-летняя Нязрин Мансурова, перенесшая операцию на нос, впала в кому через день после проведения операции.

По словам отца девушки А.Абышзаде, операция была 3 января, а на следующий день ее состояние ухудшилось.

Операция на носу привела к очень серьезным последствиям. Мозг Н.Мансуровой перестал функционировать из-за занесенного во время операции микроба».

В свою очередь проведший операцию хирург Сянан Мехдиев заявил, что во время операции никаких проблем не возникло. По его словам, пациентка была переведена в палату в удовлетворительном состоянии. На следующий день она была выписана домой. Об отсутствии проблем говорят и результаты томографии».