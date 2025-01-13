Кто будет получать от государства средства в размере 400 манатов?

Премьер-министр Азербайджана утвердил правила реализации целевых программ и создания рабочих мест сверх квоты.

Эти правила были разработаны на основе изменений, внесённых в Закон Азербайджанской Республики «О занятости», утверждённый Президентом Ильхамом Алиевым, после последнего решения Кабинета Министров все правила в этой области вступили в силу, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

В.Байрамов отмечает, что министерство труда и социальной защиты населения в течение ближайших 3 месяцев утвердит процентные ставки для категорий людей, которые нуждаются в социальной защите и испытывают трудности с трудоустройством, а также сумму средств, которая будет выделена на основе особенностей видов экономической деятельности для каждого рабочего места, созданного работодателем в рамках реализации целевых программ.

«Новые правила позволят нуждающимся в работе гражданам трудоустроиться в частном секторе и наряду с этим ежемесячно получать от государства средства в размере минимальной зарплаты, то есть, 400 манатов. Впоследствии, по мере дальнейшего роста минимальной заработной платы, размер этих средств также будет увеличен», - подчеркивает Вугар Байрамов.

По словам депутата, новый инструмент занятости будет способствовать созданию большего числа рабочих мест в частном секторе за счет государственного финансирования и поддержит создание 15 рабочих мест сверх установленной квоты в частном секторе за счет средств Фонда страхования от безработицы. Согласно предварительным оценкам, практическим результатом станет трудоустройство более 15 тысяч граждан сверх квоты - их зарплата будет выплачиваться государством, и они будут работать в частном секторе.

Вугар Байрамов отмечает, что новый механизм одновременно создаст возможность для укрепления государственно-частного партнерства и обеспечит более быстрое трудоустройство ищущих работу: «Особенно это коснется профессий, наиболее востребованных на рынке труда, для которых государство будет оплачивать заработную плату. Создание рабочих мест сверх квоты и оплата заработной платы работников в этих местах государством станет новой возможностью как для частного сектора в плане привлечения сотрудников, так и для более быстрого трудоустройства безработных. В целом, новый механизм будет способствовать более эффективному обеспечению занятости в нашей стране и созданию новых возможностей для быстрого трудоустройства ищущих работу, что, в свою очередь, поможет улучшить социальное обеспечение населения».

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