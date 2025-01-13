ГНФАР: Назрин отличалась высокой профессиональной квалификацией и искренностью

12 января стало известно о том, что в больнице скончалась 30-летняя Назрин Мансурова, которая ранее впала в кому после операции по ринопластике.

Отмечается, что Назрин Мансурова работала в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Фонд представил на своей официальной странице в Facebook публикацию, посвященную ее памяти: «С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине нашей ценной коллеги, старшего трейдера в отделе стабильных доходных ценных бумаг и денежных рынков Инвестиционного департамента Государственного нефтяного фонда Азербайджана Назрин Мансуровой.

Назрин отличалась высокой профессиональной квалификацией и искренностью и за более чем пять лет работы в фонде внесла значительный вклад.

Выражаем искренние соболезнования ее семье и близким, желаем им терпения в этот трудный момент. От имени всего коллектива ГНФАР с глубоким уважением чтим светлую память нашей ушедшей коллеги».

Напомним, что Н. Мансурова 5 января поступила в реанимационное отделение в критическом состоянии – она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась не приходя в сознание.