Король Малайзии направил соболезнования Ильхаму Алиеву

Король Малайзии Султан Ибрагим направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

Известие о трагическом крушении самолета «Азербайджан Хава Йоллары» в Казахстане 25 декабря 2024 года глубоко опечалило меня и Королеву Раджу Зарит Софию.

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всему азербайджанскому народу. В это трудное время наши мысли и молитвы с теми, кто потерял близких. В то же время мы желаем скорейшего выздоровления раненым.

Пусть сила и единство азербайджанского народа помогут ему в эти тяжелые дни!»