Президент Австрии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Информация об этом размещена на официальном сайте главы АР.
"Уважаемый господин Президент.
С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении самолета «Азербайджан Хава Йоллары», унесшем жизни 38 человек. Наши мысли с семьями и близкими жертв этой трагической авиакатастрофы.
Выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Азербайджана.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".
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