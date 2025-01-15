Религиозные образования в Азербайджане получат финансовую помощь

Действующим в Азербайджане религиозным образованиям будет выделена финансовая помощь.

Соответствующее Распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях поддержки деятельности религиозных конфессий, а также дальнейшего развития мультикультурных ценностей и сохранения высокой толерантной среды в стране из предусмотренного в госбюджете на 2025 год Резервного фонда Президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено 3 млн манатов, религиозному образованию «Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви» – 350 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине сефардских евреев — 350 тыс. манатов, религиозному образованию «Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике» – 350 тыс. манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 350 тыс. манатов. Кроме того, Фонду продвижения духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин будет выделено 350 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении.