Ильхам Алиев утвердил Устав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим Указом утвердил Устав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Согласно Уставу, направлениями деятельности AZCON являются обеспечение развития данной сферы, участие в формировании государственной политики в этой сфере и обеспечение ее реализации, организация корпоративного управления в государственных структурах и т.д.

Уставный фонд AZCON составляет 10 млн манатов.