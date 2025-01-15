Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии в области сотрудничества в сельском хозяйстве.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Меморандум был подписан 13 сентября 2024 года в городе Куяба.

После вступления меморандума в силу Министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел направить уведомление правительству Бразилии о завершении необходимых внутригосударственных процедур.