Азербайджан приветствует достигнутое перемирие в Газе

Азербайджан приветствует договоренность между сторонами конфликта о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети «Х».

«Надеемся, что все стороны будут соблюдать это соглашение и страдания [мирных жителей - ред.] будут прекращены.

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели», - говорится в сообщении.