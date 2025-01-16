Азербайджан приветствует достигнутое перемирие в Газе
Азербайджан приветствует договоренность между сторонами конфликта о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети «Х».
«Надеемся, что все стороны будут соблюдать это соглашение и страдания [мирных жителей - ред.] будут прекращены.
Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели», - говорится в сообщении.
Azerbaijan welcomes the announcement of a ceasefire and hostage agreement in Gaza.
We hope all parties will respect the agreement and sufferings will be ended.
Azerbaijan supports the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict in line with respective UNSC… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 16, 2025