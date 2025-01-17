Президент Бразилии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении 25 декабря самолета «Азербайджан Хава Йоллары», гибели 38 и ранении 29 человек.

Приношу глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям погибших и народу Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству высочайшее уважение и почтение».