Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

“Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние соболезнования в связи с крушением самолета близ города Актау в Казахстане, в результате которого погибли и получили тяжелые травмы граждане Азербайджанской Республики. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки их родным и близким, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе со священнослужителями Бакинской епархии возношу молитвы к Милостивому Творцу, дабы Он утешил сердца скорбящих и раненых и укрепил всех тех, кого коснулась трагедия”, - говорится в послании.