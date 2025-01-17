Стало известно о судьбе церемонии вручения премии «Оскар» на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Пока пожары, уничтожившие в общей сложности более 37 000 акров, продолжают распространяться, Американская академия кинематографических искусств и наук подтвердила, что премия пройдет по первоначальному плану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Entertainment Tonight.

«Мы приняли взвешенное решение провести 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» 2 марта, как и было запланировано», - заявил генеральный директор Киноакадемии Билл Крамер.

«В этом году церемония включит особые моменты в знак признания тех, кто с невероятным мужеством борется с этими пожарами. Именно поэтому мы считаем, что должны продолжить - чтобы использовать нашу глобальную платформу для привлечения внимания к столь важным событиям в нашей истории», — говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Также в заявлении подчеркивается, что «дух Лос-Анджелеса всегда был полон стойкости, а «Оскар» - это не просто праздник кино, но и символ силы и единства сообщества перед лицом испытаний».

Отметим, что список номинантов на премию «Оскар 2025» будет объявлен 23 января.

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