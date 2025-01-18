Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел принимают меры по факту хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву, отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, были установлены подозреваемые в совершении преступления, и потерпевшему была полностью возмещена сумма в размере 80 507 AZN.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные, оперативно-технические мероприятия.

11:25

На основании обращения Джалила Алиева, отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в результате крушения самолета AZAL, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по данному факту.

Информацию об этом распространила пресс-служба МВД Азербайджана.

Было отмечено, что ведется расследование.

"О результате расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

11:15

Семья погибшего члена экипажа в крушении самолета AZAL, Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, стала жертвой мошенников.

Данный факт в субботу подтвердил Trend отец Х.Алиевой Джалил Алиев.

Он отметил, что инцидент произошел вчера вечером.

По словам Дж.Алиева, лица, укравшие деньги, обманули его, заявив, что являются сотрудниками Kapital Bank.

"Позвонив по телефону, сказали, что ваш пароль и карту прислал кто-то по имени Эльмир Гасанов. Всего с карты снято 80 507 манатов. Они утверждали, что являются сотрудниками Kapital Bank",- отметил он.

Дж.Алиев уже сообщил об инциденте в правоохранительные органы, позвонив на горячую линию министерства внутренних дел Азербайджана.

Отец Национального героя сказал, что украденные средства с карты были остатком от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тысяч манатов, полученных после смерти Х.Алиевой.