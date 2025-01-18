Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы Азербайджанского государства.

Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные, братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в политической, экономической и во всех других сферах, была выражена уверенность, что связи будут укрепляться и впредь.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес.