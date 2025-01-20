 Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

First News Media22:09 - 20 / 01 / 2025
Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Oliver Wyman Group Ником Штудером.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Ник Штудер коснулся возможных направлений сотрудничества компании Oliver Wyman Group, как международной компании по вопросам стратегического управления, с различными структурами в нашей стране, отметил, что они проявляют интерес к развитию процесса экономической трансформации, различных направлений финансового рынка в Азербайджане, проектам, реализуемым в энергетическом секторе, в том числе в области традиционной и зеленой энергетики, экспорту сельскохозяйственной продукции, локализации стоимостной цепочки с охватом новых торговых возможностей в регионе. Он высоко оценил успехи, достигнутые Азербайджаном.

Поддержав интерес компании к Азербайджану, глава государства коснулся вопросов налаживания сотрудничества между соответствующими структурами нашей страны и компанией Oliver Wyman Group.

Поделиться:
236

Актуально

Общество

Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

В мире

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации Дональда Трампа - ВИДЕО - ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

Xроника

Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

В Азербайджане утверждена «Концепция цифрового развития»

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО

Афаг Масуд присуждена персональная пенсия Президента Азербайджана

Последние новости

Трамп переименует Мексиканский залив и гору Денали

Сегодня, 00:00

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации Дональда Трампа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

20 / 01 / 2025, 23:40

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

20 / 01 / 2025, 23:20

Названа стоимость хаджа в этом году для паломников из Азербайджана

20 / 01 / 2025, 23:12

Трамп: США будут стремиться к расширению своей территории

20 / 01 / 2025, 23:00

В Сети обсуждают поцелуй Трампа с женой Меланией на инаугурации - ВИДЕО

20 / 01 / 2025, 22:40

В Будапеште отмечено 20 Января – День всенародной скорби

20 / 01 / 2025, 22:20

Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

20 / 01 / 2025, 22:09

Калифорния готовится к еще более разрушительным пожарам

20 / 01 / 2025, 22:00

Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

20 / 01 / 2025, 21:40

Джеймс Дэвид Вэнс вступил в должность вице-президента США

20 / 01 / 2025, 21:23

Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

20 / 01 / 2025, 21:10

Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе

20 / 01 / 2025, 20:40

Фуад Мурадов провел в Ыгдыре встречу с членами азербайджанской общины - ФОТО

20 / 01 / 2025, 20:25

В Кюрдамире 66-летнего мужчину убило током в собственном доме

20 / 01 / 2025, 20:00

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

20 / 01 / 2025, 19:45

В Иране рэпера Tataloo приговорили к смертной казни за богохульство

20 / 01 / 2025, 19:15

Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по Украине

20 / 01 / 2025, 19:00

В Париже почтена память шехидов 20 Января - ФОТО

20 / 01 / 2025, 18:45

Министр: Азербайджан выступает за предсказуемые отношения с США, основанные на взаимных интересах и уважении

20 / 01 / 2025, 18:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23