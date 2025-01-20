Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором OliverWyman Group

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Oliver Wyman Group Ником Штудером.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Ник Штудер коснулся возможных направлений сотрудничества компании Oliver Wyman Group, как международной компании по вопросам стратегического управления, с различными структурами в нашей стране, отметил, что они проявляют интерес к развитию процесса экономической трансформации, различных направлений финансового рынка в Азербайджане, проектам, реализуемым в энергетическом секторе, в том числе в области традиционной и зеленой энергетики, экспорту сельскохозяйственной продукции, локализации стоимостной цепочки с охватом новых торговых возможностей в регионе. Он высоко оценил успехи, достигнутые Азербайджаном.

Поддержав интерес компании к Азербайджану, глава государства коснулся вопросов налаживания сотрудничества между соответствующими структурами нашей страны и компанией Oliver Wyman Group.