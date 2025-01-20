Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

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Минуло 35 лет с кровавой трагедии 20 Января. События 20 Января, вошедшие в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время героическая страница летописи нашего народа, стали символом борьбы за национальную независимость и свободу, непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, его голос, взывающий к правде и справедливости, зазвучал еще громче. В ту страшную ночь ровно 35 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше всего, пожертвовали жизнью, взойдя на вершину шехидства. С кровавых событий, учиненных советскими войсками в Азербайджане, прошло уже много лет, но наш народ не забывает горечи тех страшных дней, выражает глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными гражданами, и их приспешниками в Азербайджане.

Ввод крупных воинских соединений советской армии для подавления широких народных масс, выступивших против предвзятой, проармянской, антиазербайджанской политики руководства бывшего СССР, открытой поддержки им агрессивной Армении, посягнувшей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана, которые словно не видели этого, вновь не хватило смелости объединиться с народом.

Проживавший в то время в Москве общенациональный лидер Гейдар Алиев, рискуя собственной жизнью, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим виновников Кровавого Января, довел до мира страшные события, учиненные против нашего народа. Тем самым великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, верность родному народу.

На самом деле, это преступление, учиненное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю азербайджанского народа, погасить в нем жажду свободы. Наш народ ценой собственной крови добился желаемого - обрел свободу и независимость, чтобы никогда больше не утратить это великое достояние.

После возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева - в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, названы имена виновников преступления. 20 Января был объявлен Днем всенародной скорби.

Сегодня азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января, отдавших жизнь за свободу Азербайджана, государство окружает постоянной заботой членов их семей и близких. В центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева всегда находятся социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших здоровье во время событий 20 Января. Принимаются также последовательные меры по обеспечению социальной защиты членов семей шехидов, создана прочная законодательная база в сфере их пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни.

Можем с уверенностью сказать, что душа великого лидера Гейдара Алиева, души всех шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, обрели покой. Потому что в 2020 году Азербайджанская армия положила конец 30-летнему ожиданию нашего народа, освободила наши земли от армянской оккупации. В результате успешных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Сейчас на всех наших территориях развевается трехцветный Флаг Азербайджана. На освобожденных от оккупации землях стремительными темпами продолжается широкомасштабная созидательная работа, успешно реализуется программа Великого возвращения. Благодаря этому в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживает в целом более 30 тысяч человек.

Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана является также доказательством того, что кровь всех шехидов, в том числе шехидов трагических событий 20 Января отмщена. Поэтому наш народ с чувством особой гордости отмечает 35-ю годовщину трагедии 20 Января.