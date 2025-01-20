Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится: «С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»
#20Yanvar1990 pic.twitter.com/pXEbWEslCJ— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) January 19, 2025
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