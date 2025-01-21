В Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 января в Давосе на основе обращения противоположной стороны встретился с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Э.Ринкевичс отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних связей.

Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с жертвами авиакатастрофы самолета AZAL.

Президент Азербайджана поблагодарил за соболезнования. Он, в свою очередь, подчеркнул значение сегодняшней встречи в плане обсуждения перспектив сотрудничества.