В Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 января в Давосе на основе обращения противоположной стороны встретился с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
Э.Ринкевичс отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних связей.
Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с жертвами авиакатастрофы самолета AZAL.
Президент Азербайджана поблагодарил за соболезнования. Он, в свою очередь, подчеркнул значение сегодняшней встречи в плане обсуждения перспектив сотрудничества.
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