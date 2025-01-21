Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность Президента США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу по случаю вступления в должность Президента США.

«Рад довести до Вас свои искренние поздравления по случаю начала Вами деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной высшей государственной деятельности во имя благосостояния дружественного американского народа», - говорится в послании, которое опубликовано на официальном сайте Президента АР.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что будущая деятельность Трампа сыграет важную роль в продвижении мира во всем мире и укреплении международной безопасности.

«Азербайджан и США всегда тесно сотрудничали в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, международным терроризмом и его различными проявлениями, исходя из интересов собственной национальной безопасности.

Высоко оцениваю наше сотрудничество, которое служит обеспечению энергетической безопасности союзников США, опирается на прекрасные традиции в энергетической сфере и построено на прочных основах, особо хотел бы подчеркнуть Вашу постоянную поддержку энергетической политике нашей страны.

Мы намерены решительно продолжать активную и эффективную совместную работу с США как в традиционных, так и в новых областях сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно сотрудничать с Вами по этим направлениям.

Верю, что в период Вашего нового президентства отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и обретут новое содержание», - говорится в послании главы Азербайджана, который пожелал американскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Америки – вечного мира и процветания.